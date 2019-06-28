РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 июн. В подмосковных Люберцах проведут опрос жителей, проживающих на улице Воинов-Интернационалистов, по вопросу благоустройства двора, сообщил глава администрации Люберец Владимир Ружицкий.

В пятницу он проинспектировал совместно с жителями придомовую территорию во дворе дома №15 на улице Воинов-Интернационалистов.

«Жители, которые проживают на улице Воинов-Интернационалистов попросили урегулировать пару вопросов. Например, вопросы по содержанию территории, хотя внутридворовая территория в хорошем состоянии; приличные детские и спортивные площадки. У разных людей разные мнения: одни хотят лавочку, другие не хотят. Одни хотят дорожки к площадке с разных сторон, другие нет. Мы с жителями договорились о том, что управляющая компания АО «ЛГЖТ» проведет опрос жителей», – сказал Ружицкий.