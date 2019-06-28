РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В подмосковном Подольске пожарные потушили возгорание в автомобиле на улице Парковая, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«27 июня в 23:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства на улице Парковая, дом №55Б. В 23:50 ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. В тушении принимало участие пять человек и одна автоцистерна», – сказал сотрудник.

По словам очевидцев, сгорела пустая машина такси. Возгорание произошло, когда водитель помогал своим пассажирам поднять сумки до квартиры. Когда водитель вернулся, то увидел, как горит машина. Пострадала соседняя Suzuki Grand Vitara, у нее оплавились бампер и фары.