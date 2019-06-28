РИАМО – 28 июн. Ярмарку экологических проектов проведут в Подмосковье осенью, министерство экологии и природопользования Московской области также ведет широкую образовательную и просветительскую работу, особенно среди молодежи, сообщил в интервью официальному порталу правительства Подмосковья зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

«В этом году мы второй раз проведем уникальное мероприятие - ярмарку экологических проектов. Проведение планируется в сентябре-октябре. Ее участники представляют свои проекты в сфере охраны окружающей среды, от технологических до образовательных. Проекты-победители получают поддержку Минэкологии и реализуются в Московской области», - сказал Куракин.

Он добавил, что региональное Минэкологии ведет широкую образовательную и просветительскую работу, особенно среди молодежи. Жители Подмосковья активны, об этом говорит и рост числа обращений граждан в ведомство, и увеличение количества экологических движений и объединений.

«Вместе с волонтерами мы постоянно проводим экологические акции, такие как «Береговой десант» и «Зеленый день» - мероприятия по расчистке лесов и водоохранных зон рек. В школах проводим экоквест «Стратег» - настольную игру, разработанную для открытых экоуроков. Участники игры в сложных условиях создают современную систему обращения с отходами в регионе», — подчеркнул глава ведомства.

Куракин напомнил, что для детей Минэкологии Подмосковья издало серию экологического фэнтези «Хранимиры», в которой сказочные герои охраняют природу. Проект стал лауреатом XV Международной премии EcoWorld в номинации «Экологическое образование, просвещение и культура».