РИАМО - 28 июн. В окрестностях терминала B московского аэропорта «Шереметьево» произошел потоп, в котором легковые автомобили тонут почти наполовину, сообщают пользователи соцсетей.

«Маленькое море, жесть!!!» – написал в Instagram пользователь abramfly2015.

Он также опубликовал видео, на котором видно вереницу машин, медленно движущуюся по затопленной дороге.

Пользователь lyubimovvv тоже выложил фото потопа. Судя по снимкам, на проезжей части скопилось столько воды, что легковая машина скрылась под ней почти наполовину. Вода также подтопила газоны и тротуары, из-за чего некоторые люди были вынуждены передвигаться босиком.

В «наводнение» у аэропорта «Шереметьево» попал и известный рэп-исполнитель T-killah. Он показал в Instagram, как рассекает на своем авто по «волнам».