РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июн. Полиция Балашихи задержала местного жителя, подозреваемого в краже из квартиры мобильного телефона и банковской карты, с которой впоследствии он похитил более 230 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что неизвестные проникли в ее квартиру и похитили ее телефон и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты денежные средства. Сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 41-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления. Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.