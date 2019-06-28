РИАМО - 28 июн. По итогам 2018 года областное министерство экологии и природопользования совершило более 2,7 тысячи выездных проверок, выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений природоохранного законодательства, сообщил в интервью официальному порталу правительства Подмосковья зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

«Минэкологии постоянно увеличивает интенсивность контрольно-надзорной деятельности. В прошлом году инспекторы эконадзора провели более 2,7 тысячи выездных проверок и рейдов», - сказал Куракин.

Он добавил, что было выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений природоохранного законодательства, виновники оштрафованы на общую сумму более 122 миллионов рублей.

По его словам, также инспекторами пресечены 35 случаев незаконной недродобычи и 131 факт сброса неочищенных сточных вод. Это огромная работа, если учесть, что за каждым инспектором закреплено не менее двух-трех городских округов.