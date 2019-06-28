РИАМО – 28 июн. Три поезда «Сапсан» по направлению из Москвы задерживаются на время от 25 до 51 минуты из-за сбоя на Октябрьской железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы ОЖД.

В пятницу неизвестные незаконно вмешались в работу железнодорожной инфраструктуры на станции «Сходня» в подмосковных Химках. Из-за этого нарушилось движение поездов на Октябрьской железной дороге. В частности, задержаны 26 поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва – Санкт-Петербург.

«Время задержки составляет от одного до 2,5 часов. На Ленинградском вокзале Москвы работает девять касс для переоформления и возврата проездных документов. Пассажиров опаздывающих поездов встречают работники АО «ФПК». Проведено СМС информирование пассажиров ряда поездов», – отмечается в сообщении.

Пассажиры пригородных поездов МТППК могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные поезда «Ласточка».

«Десять пригородных поездов в сторону Москвы проследовали с задержкой от 10 до 1 часа 50 минут, три пригородных поезда из Москвы – от 40 минут до часа. Кроме того, было отменено девять пригородных поездов на участке Москва – Крюково», – перечисляется в материале.

Для обеспечения транспортной доступности на участке организовано дополнительное автобусное сообщение по маршрутам Клин – Москва, Подсолнечная – Москва, также увеличено количество автобусов по маршруту Крюково – Москва.

«ГИБДД направлены дополнительные наряды на станции «Крюково», «Ховрино», «Моссельмаш» для регулирования движения автобусов. Совместно с администрациями Москвы и Московской области организован заказ дополнительных автобусов, которые в случае необходимости будут привлечены к организации перевозок пассажиров», – подчеркивается в сообщении.

В настоящее время железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и обеспечения графика движения на ОЖД.

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