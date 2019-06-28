Накануне в движении поездов Октябрьской железной дороги произошел крупный сбой. Из-за из‑за ночной кражи технических средств на станции «Сходня» в Химках по всем путям поезда следуют с увеличенными интервалами, некоторые электрички отменены. Поезда дальнего следования следуют с существенными задержками.

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svgolikov с сожалением подметил, что дождливый день начинается с задержек на РЖД.

Вот уже полтора часа от Крюково до Фирсановки едет пользователь steel_ratty.

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Пользователь из Химок ershov.sergei и еще около сотни человек ощутили на себе все последствия инцидента на железной дороге.

andrey34 злится из-за того, что тысячи людей опоздают сегодня на работу.

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Пользователь социальной сети Facebook Василий Буслаев тоже негодует.

dr.stom.moskvina.e.va стала свидетелем уникального зрелища: поезд «Сапсан» стоит на станции меньше Твери, которую обычно пролетает, почти не сбавляя своей световой скорости.

yulka_piluylka негодует, насколько серьезно могут пострадать жители нескольких городов из-за действий одного человека.

Пользоватеь afonenkov призывает вызывать полицию, если кто-то заметит, как ж/д оборудование пытаются сдать в пункт приема металла.

svet2208lana.m советует выбирать альтернативный транспорт.

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katherine_martine предупреждает, что на компенсационные автобусы выстроились бешеные очереди.

Пользователя pashka_korobenkov не покидает ощущение, что он провел 5 часов в консервной банке.