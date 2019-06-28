РИАМО – 28 июн. Росводресурсы помогут обустроить шесть пляжей на берегах Озернинского и Истринского водохранилищ, ведомство также может увеличить финансирование работ по обустройству пляжей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Подмосковья зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

«Мы договорились о том, что Росводресурсы помогут обустроить два пляжа на Озернинском водохранилище в Рузском городском округе, четыре пляжа на Истринском водохранилище и участки околопляжных зон на водохранилищах водораздельного бьефа канала имени Москвы. Это существенно сэкономит средства бюджета Московской области», - сказал Куракин.

Кроме того, Росводресурсы могут увеличить финансирование работ по обустройству пляжей

«Более того, наши коллеги выразили готовность увеличивать финансирование работ по обустройству пляжных зон и довести его объем за три года до 185 миллионов рублей в год. Однако, повторюсь, переговоры продолжаются», - подчеркнул Куракин.

В Подмосковье для безопасного отдыха в этом году подготовили более 200 пляжей.