РИАМО - 28 июн. В течение пятницы в Москве прогнозируется выпадение 10-15 миллиметров осадков, что составляет до 20% от месячной нормы, сообщил РИАМО представитель центра погоды «Фобос».

«Сегодня до 10-15 миллиметров дождя, норма 75 миллиметров. Дождь будет идти весь день, временами сильный», - сказал собеседник агентства.

Давление в пятницу приблизится к рекордно низкому и составит 727 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.

Ранее он сообщил, что в минувшие сутки дожди перевыполнили месячную норму по осадкам в Подмосковье. Так, в Новом Иерусалиме выпало 101,3% от нормы осадков для июня. В Москве выпало 21,3% от месячной нормы осадков.