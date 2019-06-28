РИАМО – 28 июн. На портале «Добродел» 83% респондентов проголосовали за развитие туристического и рекреационного потенциалов особо охраняемых природных территорий в Московской области, так, треть опрошенных высказалась за развитие пляжей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Подмосковья зампред правительства региона - министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин.

«На портале «Добродел» мы организовали опрос жителей Подмосковья по поводу развития системы ООПТ региона. Как выяснилось, жители активно выступают за развитие туристического и рекреационного потенциалов ООПТ. В пользу этого высказались 83% респондентов», - сказал Куракин.

По его словам, в числе предложений по развитию – создание экологических троп, смотровых площадок, пешеходных дорожек, установка скамеек и беседок. Около трети опрошенных проголосовали за развитие пляжной и спортивной инфраструктуры.

Куракин добавил, что сейчас власти региона обсуждают концепцию развития туризма в Московской области на период до 2024 года, которая предполагает в том числе развитие экологического туризма с опорой на ООПТ.

«Мы в министерстве разрабатываем собственную концепцию создания в ООПТ экологических троп, маршрутов и туристической инфраструктуры, которую можно создавать, не нарушая режим особой охраны. <…> В Подмосковье общая площадь региональных ООПТ составляет более 200 тысяч гектаров – это огромное поле для деятельности», — подчеркнул глава Минэкологии Подмосковья.

Он обратил внимание на то, что экотуризм в ООПТ может стать стимулом для развития сопутствующего бизнеса на прилегающих территориях: создания экогостиниц и гостевых домов, глэмпингов, агротуризма, производства экологически чистых продуктов, сувенирных изделий и прочего.

«Полагаю, в ближайшем будущем мы увидим первые серьезные проекты в сфере экотуризма и рекреации в ООПТ», - отметил Куракин.

Он уточнил, что в Подмосковье сосредоточено до 20% туристического потенциала России, за последние пять лет количество желающих посетить регион выросло с 8,5 до 18,7 миллиона человек.

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