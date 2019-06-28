РИАМО - 28 июн. Десять бесплатных пешеходных экскурсий проведут в столице с 4 по 6 июля в рамках форума «Мой район», который вошел в программу Московского урбанистического форума, участники экскурсий побывают в поселке художников Сокол, а также узнают об истории и легендах Шаболовки, сообщается на официальном сайте мэра города.

«С 4 по 6 июля агентство «Мосгортур» проведет десять бесплатных пешеходных экскурсий для всех желающих. Они пройдут в рамках форума «Мой район», который откроется в Гостином Дворе 4 июля. Участники узнают об истории и легендах Шаболовки, поселка художников Сокол, Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева и других мест столицы», - говорится в сообщении.

Исполняющая обязанности генерального директора «Мосгортура» Инна Голубева отметила, что в Москве давно сложился набор туристических объектов, которые должны посетить все жители города и путешественники.

«Однако в столице есть достопримечательности, незаслуженно мало известные туристам. Чтобы показать, что эти объекты также могут быть интересны, мы проведем бесплатные экскурсии», — сказала Голубева.

Четвертого июля в 19:00 можно будет изучить историю Новой Басманной улицы и узнать о людях, живших здесь в разное время. Две экскурсии, 4 и 6 июля, пройдут по Шаболовке, которую называют заповедником русского авангарда.

Пятого июля экскурсантам предлагают прогуляться по территории Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, где расскажут о громком убийстве, которое вдохновило Ф. М. Достоевского на создание романа «Бесы».

Экскурсии 5 и 6 июля (начало в 16:00) будут посвящены поселку художников Сокол. Участники увидят дома, возведенные по образцу русских построек, рубленые избы в стиле вологодского деревянного зодчества, а также побывают на улице Венецианова, самой короткой улице Москвы.

Также 5 и 6 июля состоятся по две экскурсии по Петровскому парку, который знаменит Петровским путевым дворцом, и Воронцову полю — старинной улице с храмами, усадьбами и доходными домами.

Для участия в экскурсиях необходима предварительная регистрация на сайте «Мосгортура».