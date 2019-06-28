РИАМО – 28 июн. Почти 30 поездов дальнего следования задерживаются из-за инцидента на станции «Сходня» Октябрьской железной дороги в Химках, для пассажиров поездов на Ленинградском и Курском вокзалах столицы работают кассы для переоформления и возврата билетов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Федеральная пассажирская компания».

В пятницу неизвестные незаконно вмешались в работу железнодорожной инфраструктуры на станции «Сходня» в подмосковных Химках. Из-за этого нарушилось движение поездов.

«В результате происшествия задержаны 26 поездов. Время задержки составляет от одного до 2,5 часов. Угрозы безопасности движения нет. В настоящее время железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и обеспечения графика движения», – отмечается в сообщении.

Кроме того, на Ленинградском вокзале Москвы открыто две кассы, со второй по четвертую кассы работают для переоформления и возврата проездных документов. Всего работают девять касс. Пассажиров опаздывающих поездов встречают работники АО «ФПК».

На Курском вокзале Москвы открыто семь касс и одна информационная стойка, с пассажирами также работают представители АО «ФПК». Проведено СМС-информирование пассажиров ряда поездов.

Дополнительно пассажирам опаздывающих поездов, прибывающих в Москву, предлагается компенсация в размере 7 тысяч баллов по программе «РЖД Бонус», оформить которую можно, позвонив по телефону: 8 (800) 100-10-00.

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