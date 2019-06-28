РИАМО – 28 июн. Музей-заповедник «Царицыно» в Москве подготовил специальную программу в честь Дня семьи, любви и верности, гости парка смогут посетить концерты известных артистов, мастер-классы и спортивные состязания, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Специальную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в музее-заповеднике «Царицыно». Накануне праздника, 7 июля, там пройдет фестиваль «Московская семья», гости которого смогут посмотреть выступления известных артистов, посетить мастер-классы и поучаствовать в спортивных состязаниях. Праздничные мероприятия продлятся с 12:00 до 22:00», – говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента культуры Москвы отметили, что музей-заповедник «Царицыно» станет одной из главных площадок Дня семьи, любви и верности в городе.

«Весь день в парке будет проходить праздничный концерт. На сцене у Большого Царицынского дворца выступят Дмитрий Маликов и Лариса Долина, группа «Самоцветы» при участии Юрия Маликова, Владимира и Елены Пресняковых, а также оркестр «Фонограф» под руководством Сергея Жилина. Музыканты будут петь песни о любви и поздравлять гостей парка с праздником. На сцене также сыграют классические и джазовые композиции», – добавляется в материале.

Неподалеку от главной сцены обустроят три зоны для семейного отдыха с мягкими пуфами. Там будут выступать уличные музыканты, а также пройдут мастер-классы. К примеру, для детей и взрослых организуют уроки по мыловарению, плетению косичек, созданию венков из полевых цветов, а также росписи сувениров. Для женщин в парке проведут мастер-классы по макияжу. Все желающие также смогут поучиться играть на барабане, а если позволит погода – заняться йогой под руководством опытных наставников.

Для маленьких гостей будет работать анимационная студия, где детям объяснят, как создаются мультфильмы.

«Любители активного отдыха тоже не останутся в стороне. Для них будут работать спортивные площадки, где можно будет поиграть во фрисби, бадминтон и городки. Ракетки, воланы и летающие диски выдадут бесплатно. Кроме того, гости фестиваля смогут посоревноваться в перетягивании каната и поучаствовать в мастер-классе по чеканке (жонглированию) мяча. Это упражнение выполняют практически все профессиональные футболисты во время подготовки к матчам», – перечисляется на сайте.

Кульминацией праздника станет церемония вручения медали «За любовь и верность». Ею наградят супружеские пары (в том числе известных деятелей культуры), прожившие в браке 25 лет и дольше.

Например, награду получат народный артист России Валерий Баринов и первый заместитель директора Московской дирекции массовых мероприятий департамента культуры Владимир Агафонов с супругами, а также основатели и руководители ансамбля эстрадно-спортивного танца «Карнавал» Ирина и Сергей Афутины. Всего на празднике будут чествовать 24 супружеские пары.

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве – Петра) и его супругу Ефросинью – Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу. Восьмое июля считается альтернативой западному Дню святого Валентина, который отмечают 14 февраля.

В этот день город традиционно украшают открытки с ромашками – символом семейного единства, а многие влюбленные выбирают даты, близкие к празднику, для заключения брака. За последние пять лет к нему приурочили свадьбы более трех тысяч пар. В предпраздничные дни, 5 и 6 июля, свадьбы сыграют 1,3 тысячи пар. Кроме того, в этом году 8 июля в Москве впервые будут проводить торжественные церемонии бракосочетания, несмотря на выходной для загсов день.

А 7 июля вход в Музей Победы на один день станет бесплатным для супругов (при предъявлении паспорта со штампом о регистрации брака) и для детей младше 16 лет.