РИАМО – 28 июн. В ближайшие два года в Подмосковье отремонтируют 13 плотин, также готовится документация для экореабилитации реки Пахры в Подольске, сообщил в интервью официальному порталу правительства региона зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

Проведение капитального ремонта позволит значительно повысить безопасность ГТС, снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, предотвратить негативные последствия возможных гидротехнических аварий, которые могут нанести ущерб населению, жилым и хозяйственным постройкам, объектам экономики и жизнеобеспечения на территории Московской области

«Неплохо идет такая важная работа, как обследование и ремонт гидротехнических сооружений. За последние годы по заказу Минэкологии отремонтированы 23 плотины, в ближайшие два года планируется ремонт еще 13 объектов», - сказал Куракин.

Он также добавил, что в Подмосковье реализуются проекты экологической реабилитации рек.

Мы завершили реабилитацию Пехорки и Малашки в черте Балашихи, идут работы на Яузе и ее притоках в Мытищах. Следующей будет реабилитация Пахры в черте Подольска, мы уже готовим техническое задание для конкурсной документации», — уточнил Куракин.

Проектно-сметная документация должна быть разработана до конца 2019 года, в Минэкологии региона поступают предложения от потенциальных подрядчиков. Работы по экореабилитации планируется провести в 2020-2021 годах.