РИАМО - 28 июн. В Подмосковье по поручению губернатора поощрят выпускников, которые набрали высший балл по двум и более предметам Единого государственного экзамена, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В этом году в Подмосковье три человека набрали высший балл по трем предметам, 27 – по двум», – сказала Забралова.

Она уточнила, что мультистобалльники получат по 100 тысяч рублей.

«Также в области продолжат выплачивать поощрение для педагогов, подготовивших стобалльников – по 100 тысяч рублей получит учитель-предметник, чей ученик заработал высший балл на ЕГЭ», – напомнила Забралова.