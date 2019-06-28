РИАМО – 28 июн. Рекультивацию полигона твердых бытовых отходов «Дубна Левобережная» и полигона «Кучино» в Балашихе планируют закончить к концу 2019 года, работы на полигоне «Кучино» идут по плану, сообщил в интервью официальному порталу правительства региона зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

«После того, как полномочия по надзору в сфере обращения с отходами перешли к МинЖКХ, у нас остались функции по рекультивации закрытых полигонов. 21 объект удалось включить в федеральный проект «Чистая страна», в прошлом году смогли рекультивировать три полигона - «Каширский», «Быково» и «Электросталь». До конца нынешнего года завершится рекультивация полигонов «Кучино» и «Дубна Левобережная» — сказал Куракин.

Он уточнил, что рекультивация полигона «Кучино» идет по плану.

«У нас нет претензий к компании-подрядчику ни по качеству работ, ни по используемым технологиям. На сегодняшний день практически завершены работы по уменьшению углов откосов с целью создания оптимальной геометрии тела полигона для завершения рекультивации», — добавил Куракин.

Глава Минэкологии Подмосковья уточнил, что пробурено более 100 газоотводных скважин – по проекту их всего 112. Система отвода свалочных газов работает штатно, газ поступает на высокотемпературный факел.

«В ближайшее время планируем запустить систему очистки фильтрата. К концу сентября рассчитываем полностью накрыть тело полигона геосинтетическими материалами и приступить к биологическому этапу рекультивации – отсыпке плодородным грунтом и высадке многолетних трав. Таким образом, к концу октября, гораздо раньше плановых сроков, надеемся полностью завершить рекультивацию», — заключил Куракин.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.