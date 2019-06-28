РИАМО - 28 июн. За прошедшие сутки в Москве выпало 21,3% от месячной нормы осадков, местами в Московской области – 101,3%, сообщил РИАМО в пятницу представитель центра погоды «Фобос».

«За сутки в Москве выпало 16 миллиметров осадков», - сказал собеседник агентства.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров. В Московской области наибольшее количество осадков зафиксировали в Новом Иерусалиме – там выпало на 1 миллиметр больше нормы, то есть 76 миллиметров (101,3%). В Егорьевске выпало 68 миллиметров, в Клину - 62 миллиметра осадков.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Москве и Подмосковье дожди продолжатся. Ожидается экстремально низкое давление, температура воздуха не поднимется выше плюс 18 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.