РИАМО – 28 июн. В Москве в государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в пятницу откроется выставка «Эфемерные сокровища», посвященная 80-летию окончания гражданской войны в Испании и спасению скульптурных композиций в Мадриде, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятие продлится до 4 августа.

«В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева пройдет выставка «Эфемерные сокровища». Она приурочена к 80-й годовщине окончания гражданской войны в Испании и посвящена защите и спасению скульптурных композиций в Мадриде», – говорится в сообщении.

В ноябре 1937 года одна из самых известных достопримечательностей Мадрида – фонтан богини Кибелы – исчезла, а ее деревянный макет (фалья) привезли в СССР. Это был подарок Испании советскому народу в благодарность за поддержку в борьбе с франкистами. В испанской столице фонтан спрятали под колпак, чтобы защитить его от налетов авиации правых сил во время гражданской войны.

«Изготовлением деревянных макетов традиционно занимаются жители Валенсии. Каждый год к фестивалю Лас Фальяс они создают гигантские фигуры из дерева и папье-маше, чтобы потом сжечь их на улицах города. Испанские коммунисты предлагали перенять эту традицию в качестве модели для возведения памятников интернациональному коммунизму: вместо монументов, построенных из камня на века, эти памятники должны были стать эфемерными. Планировалось увековечивать не сами постройки, а ритуал общения ради совместного творчества и неизбежного разрушения», – добавляется в материале.

Кроме того, создатели экспозиции предлагают задуматься над тем, как строятся и сохраняются памятники. В память о даре Испании Советскому Союзу к выставке был восстановлен деревянный макет защитного колпака для фонтана богини Кибелы.

Также будут представлены исторические материалы и фотографии, посвященные защите других архитектурных объектов Мадрида. После закрытия «Эфемерных сокровищ» макет будет сожжен по испанской традиции. Выставка организована при поддержке Ньюбауэровского коллегиума при Чикагском университете (США) и посольства Испании в России. Кураторы – Мигель Кабальеро, Фернандо Санчес Кастильо и Роберт Берд.