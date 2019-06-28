РИАМО – 28 июн. Крупный пожар на территории склада на Ярославском шоссе в столице потушен, для ликвидации возгорания привлекали более 50 человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В минувший четверг, 27 июня, в 20:35 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославское шоссе, дом 2, где происходило загорание в складском здании.

«Площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Учитывая конструктивные особенности здания и большую горючую загрузку, пожару присвоен ранг «Пожар №3», который после сосредоточения сил и средств был понижен до ранга «Пожар №2», – отмечается в сообщении.

Принятыми мерами в 22:15 пожар был локализован, а в 22:34 – ликвидирован. В тушении пожара и ликвидации его последствий от МЧС принимали участие 52 человека, 13 единиц техники и пожарный поезд.

Сведений о пострадавших не поступало.