РИАМО – 28 июн. В Подмосковье до конца 2019-го поставят на кадастровый учет 16 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), с начала 2019-го уже создали заказники в Клину и Можайском округе, сообщил в интервью официальному порталу правительства региона зампред правительства области - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

«Работа по созданию и реорганизации ООПТ продолжается. До конца года мы планируем поставить на кадастровый учет еще 16 ООПТ», - сказал Куракин.

Он добавил, что в этом году были созданы прибрежная рекреационная зона областного значения «Сходненская» в Химках, заказники областного значения «Саньковский» в Клину и «Леса Борисовского лесничества» в Можайском горокруге.

«Их суммарная площадь – более 7 тысяч гектаров. Кстати, прибрежные рекреационные зоны – это относительно новый для Подмосковья вид ООПТ, эти территории наиболее эффективны в плане организации отдыха и туризма, о котором мы говорили», - добавил Куракин.

Всего в Подмосковье в настоящий момент существуют 247 ООПТ.