РИАМО – 28 июн. Из водоемов в Московской области извлекли тела двух человек, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Извлекли из водоемов тела двух человек, дела переданы в МВД», – сказал собеседник агентства.

На сайте регионального главка МЧС России, в свою очередь, сообщается, что на территории Подмосковья для контроля обстановки на водных бассейнах привлекались 37 человек, 11 единиц техники.