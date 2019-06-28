РИАМО – 28 июн. Жителям столицы необходимо подготовиться к ухудшению погодных условий в пятницу, в городе пройдет сильный дождь, кроме того, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в пятницу до конца суток в Москве местами ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует при дожде, управляя автотранспортом, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», – отмечается в сообщении.

Кроме того, рекомендуется парковать авто вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов также призывают быть внимательными и осторожными.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», – добавляется в сообщении.