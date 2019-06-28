РИАМО – 28 июн. Площадь особо охраняемых природных территорий может составить 10% площади всей Московской области, сейчас в регионе всего 247 ООПТ, сообщил в интервью официальному порталу правительства Подмосковья зампред правительства региона - министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин.

«Предмет нашей особой заботы – создание и реорганизация особо охраняемых природных территорий (ООПТ). <…> Мы продолжаем создавать заказники, памятники природы, рекреационные зоны. Конечная цель – довести общую площадь ООПТ до 10% от площади всего Подмосковья», - сказал Куракин.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 247 ООПТ суммарной площадью свыше 200 тысяч гектаров.

Ранее министерство экологии и природопользования Московской области поддержало концепцию развития туризма в Подмосковье на период до 2024 года, разработанную специалистами регионального комитета по туризму. Концепция предполагает в том числе развитие экологического туризма с опорой на особо охраняемые природные территории.

ООПТ Подмосковья включают хорошо сохранившиеся, уникальные или типичные природно-территориальные комплексы. Этот потенциал можно использовать для развития сети экологических троп Подмосковья, которые будут востребованы и жителями Московской области, и туристами из других регионов.