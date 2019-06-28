РИАМО - 28 июн. Сотрудники службы «Дорожный патруль» центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы пройдут обучение по оказанию первой помощи мотоциклистам, с начала сезона в городе произошло уже 173 аварии с участием мотоциклов, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«Это совместный проект молодежных советов столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В летний период очень важно уметь оказать первую помощь мотоциклистам, так как их количество на дороге возрастает», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с начала сезона в Москве произошло уже 173 аварии с участием мотоциклов. Погибли 11 человек, еще 185 находятся в больницах.

«Первая открытая лекция для всех желающих уже прошла 18 июня на смотровой площадке Воробьевых гор», - заключил сотрудник пресс-службы.

Ярко-зеленые легковые машины и пикапы с фирменной маркировкой центра организации дорожного движения появились на столичных дорогах в 2017 году. Их часто путают с парконами и эвакуаторами «Московского паркинга». Однако экипажи «Дорожного патруля» не занимаются ни штрафами за парковку, ни эвакуацией. Они помогают водителям, попавшим в сложные ситуации на дороге, и следят, чтобы таких происшествий было как можно меньше.

В 2019 году планируется почти в два раза увеличить в столице количество экипажей ЦОДД, сейчас улицы патрулируют 26 экипажей.