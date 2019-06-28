РИАМО – 28 июн. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в пятницу отменили и задержали 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали девять рейсов, один отменили. В «Домодедове» 10 рейсов задержаны и четыре отменены. В «Шереметьеве» задержали восемь рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этом аэропорту отмен и задержек рейсов нет.

В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается экстремально низкое давление, температура воздуха не поднимется выше плюс 18 градусов, пройдет дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

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