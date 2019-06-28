РИАМО – 28 июн. Пожар вспыхнул в квартире в жилом доме на 5-й Магистральной улице в столице, в ходе ликвидации возгорания были спасены 15 человек, одному из них понадобилась помощь медиков, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В пятницу в 06:09 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 5-я Магистральная улица, дом 10, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

«Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с четвертого и пятого этажей были спасены 15 человек. Одному человеку понадобилась помощь медиков», – отмечается в сообщении.

Принятыми мерами в 06:38 пожар был локализован, а в 06:45 – ликвидирован.