РИАМО – 28 июн. В пятницу в результате незаконного вмешательства неизвестных в работу железнодорожной инфраструктуры нарушилось движение поездов на станции «Сходня» в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

«Сегодня, 28 июня, в 02:40 на станции «Сходня» Октябрьской железной дороги в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры неустановленных лиц было нарушено штатное движение поездов. По предварительной информации, было совершено хищение технических средств, обеспечивающих движение поездов в границах станции «Сходня», – отмечается в сообщении.

Угрозы безопасности движения поездов нет.

«В настоящее время железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и обеспечения графика движения», – подчеркивается в материале.

В результате инцидента на данном участке поезда следуют с задержкой до получаса. Шесть пригородных поездов на участке Москва – Крюково отменены.

«Для обеспечения транспортной доступности на участке Клин – Подсолнечная дополнительно организовано автобусное сообщение», – добавляется в материале.

Пассажирам приносят свои извинения за доставленные неудобства.

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