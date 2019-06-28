РИАМО - 28 июн. В Красносельском районе столицы начали комплексно благоустраивать несколько улиц и площадь Академика Доллежаля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Началось комплексное благоустройство площади Академика Доллежаля, Верхней Красносельской улицы, улиц Лобачика, Малой Красносельской, 5-го и 6-го Красносельских переулков. Все они находятся рядом с Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники имени Н. А. Доллежаля», - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы отметил, что до начала работ территория, прилегающая к площади Академика Доллежаля, находилась в неудовлетворительном состоянии: изношенное покрытие тротуаров и проезжей части, недостаточное освещение, хаотичная парковка.

«Повышение качества городской среды, улучшение условий для всех участников дорожного движения, повышение комфорта и безопасности дорожного движения — такова цель работ по комплексному благоустройству этого городского пространства», — сказал сотрудник пресс-службы.

Проект благоустройства обсуждали с местными жителями на собраниях рабочей группы. Горожане высказывали свои замечания и выразили пожелания по таким вопросам, как расширение тротуаров и сужение проезжей части улиц, устройство парковок, размещение остановок общественного транспорта и мест для стоянки грузового транспорта. Мнение жителей учли при доработке проекта благоустройства.

«В ходе благоустройства количество парковочных мест увеличится на 34%: вместо имеющихся на данный момент 194 будет создано 211 парковочных мест на улицах, 50 мест на плоскостной парковке и одно место для туристических автобусов. Большинство парковочных мест обустроят в парковочных карманах: это исключает возможность хаотичной парковки, а также повышает безопасность дорожного движения», — добавил сотрудник пресс-службы ведомства.

На Малой Красносельской улице, а также в 5-м и 6-м Красносельских переулках установят знак «Стоянка с работающим двигателем запрещена». Для тех, кто пользуется общественным транспортом, появится автобусная остановка «2-й Красносельский переулок» при движении в сторону станции метро «Красносельская», а остановку «Верхняя Красносельская улица» перенесут ближе к выходу из метро. Это позволит пассажирам тратить меньше времени на пересадку.

Пешеходные переходы появятся на всех перекрестках, в местах сложившихся пешеходных связей и у автобусных остановок.

Ширина тротуаров увеличится с 3-4 до 3,5-7 метров. При этом количество полос движения останется прежним за счет оптимизации их ширины. Покрытие тротуаров заменят, установят бордюрный камень, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Кроме того, появятся современные остановочные павильоны, установят лавочки, урны и навигационные стелы. Улицы будут освещать новые фонари и торшеры. Кроме того, разобьют газоны и высадят больше растений.

Также рядом с НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля благоустроят детский сквер и заменят покрытие на площади перед станцией метро «Красносельская».

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения советского ученого-энергетика, конструктора ядерных реакторов Николая Антоновича Доллежаля. В честь этого события благоустраивают названную его именем площадь, расположенную на пересечении Малой Красносельской улицы и 6-го Красносельского переулка. На этой площади рядом с входом в институт поставят памятник ученому.