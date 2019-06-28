РИАМО – 28 июн. Торжественная церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона состоится в Москве в пятницу в театре Et Cetera, все желающие смогут посетить спектакли, мастер-классы и автограф-сессии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«28 июня пройдет торжественная церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона Москве. Она начнется в 17:00 в театре Et Cetera. Однако театрализованные представления будут идти весь день, начиная с 11:00, на площади прямо перед зданием этого театра», – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина отметила, что в специальную программу Года театра в столице вошло около 100 фестивалей, образовательных и творческих проектов, мероприятий в честь торжественных дат.

«Сегодня столица принимает одно из крупнейших федеральных событий – общероссийский театральный марафон. Запланированы спектакли, мастер-классы, автограф-сессии. Также будет работать книжная ярмарка», – дополнила Сергунина.

Детскую программу театрального марафона в столице откроет Московский театр кукол на Бауманской. Гостям покажут спектакль «Петрушка» режиссера Анатолия Архипова. Именно он подарил писательнице Дине Рубиной идею романа «Синдром Петрушки». Дети также смогут поучаствовать в мастер-классе артистов Московского детского сказочного театра.

«Публику постарше ждет спектакль «Королева» Театра Луны. Его действие происходит в начале XIV века во Франции. Режиссер – Дарья Попова. Интерактивное представление покажут артисты «Геликон-оперы»: они приготовили дефиле в театральных костюмах. Их создали художники, работавшие над постановками «Царская невеста», «Турандот», «Садко», «Волшебная флейта», «Севильский цирюльник». Спектакль также покажет театр «Тень», – уточняется в материале.

Кроме того, Московский дом книги организует ярмарку-продажу книг о театре и выдающихся театральных деятелях. Здесь же состоятся автограф-сессии Романа Виктюка, Аллы Сигаловой. Представители старейшего театрального вуза России – ГИТИСа проведут для всех желающих открытые консультации. Будет работать специальная фотозона. Ведущий праздника – тележурналист многократный лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» Сергей Майоров.

В 18:00 артисты «Геликон-оперы» дадут концерт на площади перед театром Et Cetera. В течение всего дня будут вести прямую трансляцию.

Всероссийский театральный марафон – масштабное событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в Калининграде в конце года.

Организаторы Года театра в России – министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей и правительство России.

В рамках конкурса грантов «Открытая сцена» молодые режиссеры представят 35 творческих проектов. В «Русских сезонах» и театральном марафоне участвуют шесть столичных театров. Кроме того, состоится около 40 гастрольных выездов по России и за рубежом.