РИАМО - 28 июн. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковном Волоколамском городском округе, угрозы для людей он не представляет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Информация об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ поступила 27 июня в 14:41. Боеприпас нашли в СНТ «Клен» в деревне Батурово.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений - 400 метров. Выставлена охрана силами ОМВД Волоколамска», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 1 июля.