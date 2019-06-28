РИАМО – 28 июн. Московские больницы подготовили свыше 180 мероприятий в рамках проекта «Входите, открыто!», в дни открытых дверей жители столицы смогут пройти обследования, получить консультации специалистов, послушать лекции и сходить на экскурсии в клиниках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В больницах в июле пройдут традиционные дни открытых дверей в рамках проекта «Входите, открыто!» департамента здравоохранения Москвы. Москвичи могут пройти бесплатные обследования, получить консультации специалистов, послушать лекции и побывать на экскурсиях в клиниках. На этот раз больницы подготовили более 180 мероприятий», – говорится в сообщении.

Так, в родильных домах и перинатальных центрах проведут занятия для пар, которые ждут ребенка или планируют беременность. Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева приглашает на экскурсии по родильному дому. Они состоятся 3, 10, 17, 24, 27 и 31 июля. Узнать о работе роддома можно и в городской клинической больнице №52. Здесь покажут приемное отделение, родовой зал, палаты для мам и новорожденных, ответят на вопросы о подготовке к родам, порядке госпитализации.

«Также в филиалах городской клинической больнице №67 имени Л.А. Ворохобова проведут лекции для будущих родителей «Все о беременности», где расскажут об изменениях в организме матери и развитии внутриутробного плода. Они пройдут 3 и 4 июля. А 10 и 11 июля в филиалах больницы прочтут лекции «Все о родах», где пойдет речь о сигналах начала родов и о физиологии схваток. Помимо этого, в городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 5 и 6 июля пройдут занятия по грудному вскармливанию», – добавляется в материале.

В городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского (Зеленоград) 11 и 18 июля будущим мамам и папам помогут подготовиться к предстоящим родам. Здесь расскажут о преимуществах партнерских родов и об изменениях в организме женщины до и после рождения малыша.

«В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой 3 июля состоится лекция учителя-дефектолога Александра Гомана «Поведение как коммуникация» о поведении ребенка, а 30 июля – лекция медицинского психолога Екатерины Лошинской «Подвижные игры на свежем воздухе – нескучная нейрокоррекция. Счастливое лето», – добавляется в сообщении.

C ребенком можно прийти на обследование в детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой (27 июля) или Морозовскую детскую городскую клиническую больницу (21 июля).

Кроме того, москвичек старше 45 лет 10 июля приглашают в городскую клиническую больницу имени М.П. Кончаловского (Зеленоград), где на бесплатных занятиях развеют мифы о менопаузе, расскажут о принципах гормональной терапии и о том, как оставаться красивыми и молодыми. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Занятия ведет врач – акушер-гинеколог кандидат медицинских наук заведующий гинекологическим отделением перинатального центра Михаил Цурцумия.

Проконсультироваться по вопросам нарушений менструального цикла и лечения заболеваний шейки матки женщины смогут 10 и 24 июля в городской клинической больнице № 17. Сначала доктор проведет осмотр и возьмет биоматериал на цитологическое исследование. При необходимости гинеколог направит на УЗИ органов малого таза, которое можно пройти сразу после приема.

«Второго июля в городской клинической больнице №13 заведующая отделением медицинской профилактики Светлана Алексеева прочитает лекцию «Профилактика и лечение хронической обструктивной болезни легких». Посетители узнают о первых признаках заболевания и мерах их предупреждения», – уточняется на сайте.

В этот же день в городской клинической больнице №17 пройдет лекция «Аптечка и путешествие». А 5 и 26 июля в городской клинической больнице №68 имени В.П. Демихова расскажут о профилактике инфаркта и инсульта. Также в городской клинической больнице имени С.П. Боткина 8 июля пациентам прочитают лекцию «Сахарный диабет второго типа – растущая эпидемия. Что можно сделать, чтобы избежать сахарного диабета».

А 25 июля москвичей ждут в Центре патологии речи и нейрореабилитации на интерактивной лекции «Если ваш близкий болен: разговор с психологом». Также в городской клинической больнице №17 москвичи могут получить консультацию эндокринолога (2 и 16 июля) и хирурга (3 и 23 июля).