РИАМО - 28 июн. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается экстремально низкое давление, температура воздуха не поднимется выше плюс 18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 16-18 градусов, по области - плюс 13-18 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 728 миллиметров ртутного столба.

«Атмосферное давление будет экстремально низким. Это и будет основным неблагоприятным фактором не только для метеозависимых, но и практически здоровых людей. В первую очередь, такие внешние условия негативно влияют на состояние людей, страдающих как гипотонией, так и гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, а также вегетативными расстройствами нервной системы», - предупреждают синоптики.