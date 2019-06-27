РИАМО - 27 июн. Один из арендаторов открывшегося в четверг Инновационно-технологического центра (ИТЦ) в ОЭЗ «Дубна», «НПО Компо», планирует занять до 16% отечественного рынка электронных ценников к концу 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В четверг открылся Инновационно-технологический центр на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна», в котором уже 13 компаний арендовали помещения для производств. «НПО Компо» стал одним из первых арендаторов ИТЦ. Компания получила статус резидента особой экономической зоны «Дубна» совсем недавно.

«(Предприятие — ред.) арендует порядка 1000 квадратных метров с проектом по созданию систем централизованного управления вывода информации о товарах для предприятий розничной торговли (электронные ценники). Уже в начале деятельности компания планирует привлечь к его реализации до 150 специалистов», — говорится в сообщении.

Помимо «НПО Компо», свои производства на ИТЦ развернет «Альфа Инжиниринг», а «НПФ Промрессурс» за счет появившихся возможностей расширит уже имеющиеся площади на левобережной площадке ОЭЗ.

«Альфа Инжиниринг» на 480 квадратных метрах будет разрабатывать и производить тормозные системы автомобилей, а также их составные части и комплектующие. Инновационную продукцию резидент намерен поставлять на конвейеры российских автопроизводителей, а также на экспорт - рынки Западной Европы, США и Ближнего Востока.

«НПФ Промрессурс» только начала подготовку участка под строительство предприятия по производству металлорежущего инструмента с улучшенными эксплуатационными характеристиками, сегодня арендует на левобережной площадке 300 квадратных метров и ведет там разработку инновационной технологии.

Первую очередь собственного объекта планируют построить года через полтора, поэтому еще более 480 квадратных метров резидент арендует в новом центре, куда перевезет уже закупленное оборудование для организации производственного процесса.