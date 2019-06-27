РИАМО - 27 июн. В горящем складе на Ярославском шоссе в столице обрушилась кровля, возгорание удалось локализовать, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг в 20:35 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославское шоссе, дом 2, где происходит загорание в складском здании. Площадь пожара - около 2 тысяч квадратных метров.

«Произошло частичное обрушение кровли. Учитывая конструктивные особенности здания и большую горючую загрузку, пожару присвоен ранг «Пожар №3». Принятыми мерами в 22:15 пожар был локализован», - говорится в сообщении.

В тушении пожара от МЧС принимают участие 52 человека личного состава, 13 единиц техники и пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало.

Крупный пожар на Ярославском шоссе в Москве. ВИДЕО>>