РИАМО - 27 июн. В Подмосковье за первые 4 месяца 2019 года выдали свыше 22,5 тысяч ипотечных кредитов на 73,432 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Правительство Российской Федерации внесло изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию ставки по ипотечным жилищным кредитам: семьи, в которых родился второй и более ребенок, могут обратиться за рефинансированием процентной ставки по ипотечному кредиту и сократить процент до 6% годовых.

«На 1 мая 2019 года средний размер процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту в Московской области составлял 10,43% годовых. Всего в области за первые 4 месяца 2019 года было выдано 22,516 тысячи ипотечных кредитов на сумму 73,432 миллиарда рублей. Средний размер кредита равнялся 3,3 миллиона рублей», — сказала глава министерства жилищной политики региона Инна Федотова со ссылкой на данные Центрального банка Российской Федерации.

Она привела пример: в случае, если семья берет кредит на 10 лет на общую сумму 2 миллиона рублей и процентная ставка по кредиту составляет 10,5%, то ежемесячный платеж будет составлять 27,2 тысячи рублей, а общая сумма процентов по кредиту (переплата) за весь период составит 1,2 миллиона рублей. После рефинансирования процентной ставки до 6% ежемесячный платеж сократится до 22,5 тысяч рублей, а переплата по кредиту составит 700 тысяч рублей.

Соответствующее постановление правительства Российской Федерации было принято в марте текущего года. Ранее семьи могли осуществить рефинансирование только на срок от трех до пяти лет, теперь же возможность снижения процентной ставки распространилась на весь срок действия ипотечного кредита.

Условия действуют на жилищные кредиты, полученные с 1 января 2018 года по 31 января 2022 года.