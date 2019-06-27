РИАМО - 27 июн. На правобережной площадке подмосковной ОЭЗ «Дубна» открыли Инновационно-технологический центр (ИТЦ), свои наукоемкие производства в новом комплексе организуют 13 компаний, которые планируют инвестировать в них около 1 миллиарда рублей и создать свыше 400 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Инновационно-технологический центр начали строить в мае 2018 года. Пилотному российскому проекту было уделено особое внимание – его построили в кратчайшие сроки при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, объект находился на сопровождении специалистов регионального центра содействия строительству. Это первый в ОЭЗ «Дубна» комплекс с лабораторно-производственными площадями.

«Преимуществами нового объекта являются не только готовые производственные помещения, но и подведенные к нему дороги, инженерные сети и коммуникации, подключение к которым осуществляется на безвозмездной основе. Инновационно-технологический центр позволит резидентам не тратить средства на возведение собственных предприятий и в максимально сжатые сроки открывать свои наукоемкие производства», - отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Он заключил, что таким образом будут созданы сотни новых рабочих мест, область начнет получать налоги, а люди - достойную зарплату.

Общая стоимость проекта составляет 700 миллионов рублей. Инициатором строительства ИТЦ стала управляющая компания ОЭЗ «Дубна», а заказчиком выступила администрация Дубны в лице МБУ «Дирекция развития наукограда Дубна».

По словам гендиректора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева, из 20 резидентов, которые хотели здесь организовать производства, отобрали самых высокотехнологичных, наукоемких, которые соответствуют технико-внедренческой зоне.

«Важную роль при этом играли экономические показатели, какое оборудование будет установлено, сколько создадут рабочих мест. Труд большой команды оправдан. Сегодня мы видим современный востребованный комплекс, который имеет 100% заполнение площадей, а резиденты уже могут определять сроки запуска своих производств», - добавил Афанасьев.

Инновационно-технологический центр состоит из двух соединенных между собой корпусов. Коммерческая площадь для сдачи в аренду резидентам ОЭЗ составляет около 6,9 тысячи квадратных метров, из которых более шести отведены под производственные блоки, в основном, для организации сборочных производств из готовых деталей, остальное – административно-офисные помещения.

В торжественном открытии приняли участие Хромов, Афанасьев, глава Дубны Максим Данилов, представители подрядных организаций.