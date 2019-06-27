РИАМО - 27 июн. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев принял участие во Всероссийском совещании в Ярославле, там обсудили вопросы поддержки российских бизнесменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В Ярославле прошло VII Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей. Бизнес-омбудсмены из 42 субъектов РФ и представители министерства экономического развития, бизнес-объединений, органов законодательной и исполнительной власти, адвокаты и региональные предприниматели встретились, чтобы обсудить: какие меры нужно предпринять, чтобы бизнес создавался и развивался.

«Мы видим, что положительная динамика есть. Но существующих мер недостаточно. Бизнес говорит о засилии торговых сетей и невозможности конкурировать с ними представителям малого бизнеса. Мы видим, что реформа контрольно-надзорной деятельности буксует и не дает положительных сдвигов», - сказал Головнев.

Он уточнил, что на предпринимателей оказывается давление со стороны правоохранительных органов при нечестной конкурентной борьбе. Систематически возникают трудности при участии в тендерах и закупках по 44-ФЗ.

«Проблемы во всех регионах идентичны, и только сообща мы сможем изменить ситуацию. Например, принятая в ходе пленарного заседания резолюция, ляжет на стол федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову, который сможет донести чаяния отечественного бизнеса на высший уровень. И тогда, возможно, будут приняты более решительные меры, позволяющие улучшить бизнес-климат в стране», - уточнил Головнев.

В рамках межрегионального совещания также запланировано проведение шести круглых столов. Модератором одного из них выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.