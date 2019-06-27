РИАМО - 27 июн. Большая часть выпускников медицинских колледжей Подмосковья планирует работать в области, всего выпускников - 1,6 тысячи человек, в Московской области работают пять медколледжей, ведущих подготовку среднего медперсонала, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«В 2019 году Московские областные медицинские колледжи выпускают 1,6 тысячи среднего медицинского персонала. Более тысячи из них собираются связать свою жизнь со сферой здравоохранения Подмосковья», — сказал директор Московского областного медицинского колледжа №1 Саркис Бабаян.

Все студенты не только получили теоретические знания, но также прошли практику в медицинских организациях региона, что позволит им иметь высокий уровень конкурентоспобности на рынке труда.

В регионе работают пять медицинских колледжей, ведущих подготовку среднего медперсонала: медсестер и медбратьев, фельдшеров, акушеров, фармацевтов, медицинских технологов и лабораторных техников.