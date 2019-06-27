РИАМО - 27 июн. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников рассказал о том, что приготовление литра будет стоить жителю Подмосковья порядка 500 рублей, в каких местах региона лучше всего покупать продукты для приготовления холодного супа и сколько будет стоить готовое блюдо в столовых и кафе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Одним из самых популярных летних блюд в Подмосковье долгое время остается окрошка. С приходом лета окрошка готовится почти на каждой кухне и присутствует в меню 97% ресторанов, кафе и столовых Подмосковья», — отметил Посаженников.

По словам министра, для приготовления одного литра холодного супа по классическому рецепту в домашних условиях жители Подмосковья потратят в среднем 450 рублей.

В стоимость блюда вошли следующие продукты, приобретенные в магазинах торговых сетей на территории области: картофель - 0,5 килограмма, пять вареных яиц, 8–10 редисок, свежие огурцы – 300 граммов, вареная колбаса 350 граммов, по одному пучку укропа и зеленого лука, соль, сметана и квас.

«Стоит отметить, что в виду сезона приобретать плодоовощную продукцию выгоднее на сельскохозяйственных рынках, ярмарках Подмосковья, а также социальной ярмарке «Ценопад», — уточнил Посаженников.

В столовых, расположенных на территории Московской области, одна порция окрошки (200 граммов) обойдется посетителям от 60 рублей, в кафе и ресторанах – от 120 до 900 рублей.

Существует масса рецептов приготовления окрошки: с вареной колбасой или мясом, с копченой рыбой, морепродуктами или грибами. Различаются не только ингредиенты блюда, но и заправка.

Классическую окрошку, как правило, заправляют квасом, но все чаще на столах жителей Подмосковья и в меню предприятий общественного питания можно встретить окрошку на кефире, минералке, сыворотке, мясном бульоне, айране, тане, простокваше, пиве, рассоле и даже обычной воде.