РИАМО - 27 июн. С наступлением весеннее-летнего сезона и с началом детского летнего отдыха в Московской области участились случаи травматизма детей, большая часть которых заканчивается летальным исходом, всего в Подмосковье произошло 17 подобных случаев, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Массовый характер приобрели случаи падения с высоты из открытых окон или через москитные сетки. Подавляющее большинство случаев обусловлено рядом обстоятельств: временной утратой контроля взрослыми над детьми, вызванной бытовыми потребностями семьи; неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей возможность детям забираться на подоконники, и наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

«Москитная сетка конструктивно не предназначена для того, чтобы выдержать даже незначительный детский вес, и смонтирована таким образом, что при несущественном нажатии выпадет. Так, только с наступлением весенне-летнего периода в следственных органах зафиксировано 17 несчастных случаев выпадения детей из окон», - говорится в сообщении.

В некоторых случаях дети получают телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Очередной несчастный случай, который чуть не закончился трагедией, произошел 26 июня в Наро-Фоминском городском округе. Пока мама находилась в соседней комнате 9-летняя девочка во время игры с подругой самостоятельно залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку открытого окна и, не удержавшись, выпала вместе с москитной сеткой из окна квартиры с высоты четвертого этажа.

«Малолетняя была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о халатном отношении родителей к исполнению своих обязанностей по присмотру за малолетними детьми», - уточняется в материале.

По данному факту следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следует отметить, что при возбуждении уголовных дел указанной категории к уголовной ответственности привлекаются родители, оставившие своих детей без помощи в опасном для их жизни состоянии, и не имеющих возможности принять меры к самосохранению.

Одним из таких случаев является расследование уголовного дела, которое завершилось обвинительным приговором для 33-летней жительницы Можайского городского округа. Женщина 11 июля 2018 года совместно со своим 2-летним сыном находилась в гостях в квартире на седьмом этаже.

Пока обвиняемая на кухне распивала спиртные напитки в компании своих знакомых, ее малолетний сын был предоставлен сам себе, в итоге ребенок самостоятельно залез на подоконник, где через незапертую оконную раму выпал на улицу. От полученных травм мальчик скончался на месте.

«Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ей назначено наказание в виде в виде двух месяцев исправительных работ», - добавляется в сообщении.

Также в рамках расследования уголовного дела по представлению следователя судом были удовлетворены иски о лишении женщины родительских прав в отношении ее двоих малолетних детей 10 и четырех лет.

Главное следственное управление СК России по Московской области в очередной раз обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.