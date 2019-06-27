РИАМО - 27 июн. Годовой план проведения горячих телефонных линий реализуется в Подмосковье, он включает в себя 30 тем по вопросам государственных услуг Росреестра, уже проведено 14 горячих линий, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Любое заинтересованное лицо в режиме реального времени может получить исчерпывающую информацию по общим вопросам и конкретным жизненным ситуациям. В июне 2019 года управлением проведено три горячих телефонных линии.

«Специалистами управления даны разъяснения по порядку обращения граждан с жалобами на действие (бездействие) арбитражных управляющих, по вопросам регистрации договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) и прав дольщиков, а также о предоставлении государственных услуг Росреестра в электронном виде», — говорится в сообщении.

В рабочие часы в управлении Росреестра функционирует колл-центр, обратиться в который можно по телефонам: 8 (499) 148-82-60, 8 (499) 148-49-74, 8 (499) 148-85-75, 8 (499) 264-20-89, 8 (499) 264-87-55, 8 (499) 152-23-86; по общим вопросам: 8 (499) 148-89-49.