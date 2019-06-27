РИАМО - 27 июн. На складе, расположенном на Ярославском шоссе в столице, произошло возгорание, огонь охватил площадь в 2 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг в 20:35 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославское шоссе, дом 2, где, по предварительной информации, происходит загорание в складском здании.

«Площадь пожара - около 2 тысяч квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Крупный пожар на Ярославском шоссе в Москве. ВИДЕО>>