РИАМО - 27 июн. Десять предписаний на устранение нарушений выдала Госжилинспекция Московской области администрации городского округа Егорьевск по итогам плановой проверки соблюдения жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы выдали предписание по исполнению нового полномочия, которым органы местного самоуправления наделены с начала 2019 года. Речь идет о правилах выбора временной управляющей компании для «бесхозяйных» многоквартирных домов. Это МКД, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления или по конкурсу не определена УК.

«Администрация Егорьевска должна до 31 июля определить временную управляющую компанию для пяти многоквартирных домов. Еще одно предписание обязывает устранить нарушения при составлении перечня таких организаций. Властям городского округа было предписано не превышать полномочия муниципального жилищного контроля, то есть не проводить контрольные мероприятия в отношении лицензированных управляющих компаний», — говорится в материале.

Добавляется, что также необходимо принять и реализовать план проведения проверок в отношении нанимателей помещений муниципального жилищного фонда.

Выданные предписания также касались доукомплектации комиссий по признанию аварийности домов и предоставления муниципального жилья и устранения ряда нарушений в ведении документооборота.