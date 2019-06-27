РИАМО - 27 июн. В четверг АО «Трансинжстрой» завершило проходку левого перегонного тоннеля на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) между станциями «Текстильщики» и «Нижегородская» Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Herrenknecht S-747» (имя «Наталия») прошел более 2 километров перегонного тоннеля в условиях сложнейшей гидрогеологии. 15 апреля 2019 ТПМК «Herrenknecht S-831» (имя «Марина») АО «Трансинжстрой» завершил проходку правого перегонного тоннеля», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин отметил, что после завершения проходки обоих тоннелей между станциями «Текстильщики» и «Нижегородская» начнется сооружение верхнего строения пути в тоннелях и обустройство трех притоннельных сооружений на участке – водоотливной установки, транзитной водоотливной установки и вентиляционного узла.

Восточный участок БКЛ протяженностью 11,4 километра включает станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар». Для проходки двухпутного тоннеля на участке от «Нагатинского затона» до «Кленового бульвара» и далее до переходной камеры, откуда будут построены однопутные тоннели в сторону станции «Каширская», запланировано привлечение китайского подрядчика — компании CRCC.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Линия разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на Большом кольце поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.