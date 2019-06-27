РИАМО – 27 июн. Судебный пристав Евгений Архипов, работающий на территории городского округа Воскресенск, был награжден медалями «За службу I степени», «За службу II степени», «За службу III степени», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«Евгений Архипов уже более 15 лет обеспечивает безопасность исполнительных действий на территории Воскресенского городского округа. Добросовестный труд Евгения Борисовича неоднократно отмечался службой. Среди наград за это время «Ветеран Федеральной службы судебных приставов», «150 лет основания института судебных приставов», а также благодарность и почетная грамота за добросовестный труд от руководителя управления ФССП», – отмечается в сообщении.

Сотрудник Воскресенского отдела отвечает всем требованиям, которые предъявляются судебному приставу по ОУПДС.

«Это неудивительно, ведь Архипов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное Дважды Краснознаменное ордена Суворова училище. После он был направлен для службы в воздушно-десантные войска. За время службы совершил более 700 прыжков с парашютом, является инструктором парашютно-десантной подготовки», – добавляется в материале.

Специальная подготовка, которую Архипов получил в свое время, помогает ему выполнять свои обязанности в полном объеме и на высоком уровне.