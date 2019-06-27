РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил исполняющему полномочия главы Щелкова Сергею Горелову решить проблему с запахом, на который жалуются жители.

Во время эфира на телеканале «360» Воробьев заметил, что жители Щелкова жалуются на запах очистных сооружений. В связи с этим губернатор попросил министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина прокомментировать ситуацию.

«Скорее всего, это пахнут не очистные, а пахнет рядом несанкционированная перегрузка (свалка - ред.), на которую мы подали в суды и закрыли. Там гора 15 метров, накопили мусор, мы активно отработали, и сейчас есть решение суда о приостановлении деятельности. Мы будем выходить с предъявлением возмещения экологического ущерба по этому сооружению», - сказал Хромушин.

Он добавил, что гору мусора накопили около забора Щелковских очистных сооружений.

Также Воробьев попросил прокомментировать ситуацию Горелова.

«Запахи присутствуют. Мы совместно с прокуратурой сейчас отрабатываем вопрос и расторгаем договор», - отметил Горелов.

Воробьев поручил главе доложить ему в течение двух недель о том, какие мероприятия были предприняты, чтобы ликвидировать запах.