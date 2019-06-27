РИАМО - 27 июн. Сотрудники Центральной оперативной таможни изъяли 3,3 килограмма мускуса кабарги (некрупного парнокопытного оленевидного животного) на сумму 5 миллионов рублей у жителя Москвы, он пытался отправить дорогостоящий груз посылкой в Гонконг, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Мужчина скупал мускус у браконьеров и продавал за границу. Кабарга, мускус которой он возил, из-за популярности оказалась под угрозой уничтожения, зверь занесен в Красную книгу. Вопрос популяции и охоты на кабаргу контролируется государством, и для промысла необходимо получение специального разрешения от Минприроды РФ.

«При таможенном оформлении посылки он предоставил сертификаты СИТЭС, дающие право на вывоз редкого товара. Проверка документов показала, что они были оформлены на недействительные договоры купли-продажи и внешнеторговый контракт. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда)», — сказала начальник пресс-службы ЦТУ Екатерина Анчипорова.

После проведения обыска в квартире и допроса подозреваемый дал признательные показания. Материалы дела переданы по подследственности в органы внутренних дел.

Таможенные органы России контролируют законность перемещения через границу объектов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой уничтожения и их частей.

СИТЕС - конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Ее цель заключается в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создает угрозы их выживанию.