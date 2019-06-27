РИАМО - 27 июн. Обновленный универсальный рыночный комплекс ООО «Континентал» в городском округе Чехов открылся после реконструкции и получения разрешений на право организации розничного рынка, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Министерством потребительского рынка и услуг Московской области на постоянной основе ведется работа по приведению деятельности розничных рынков на территории Московской области в соответствие требованиям действующего законодательства», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он добавил, что общая площадь обновленного торгового объекта составила 4 тысячи квадратных метров, суммарный объем инвестиций – порядка 15 миллионов рублей.

Проведенные работы позволили расширить дополнительные льготные торговые места для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на собственных приусадебных участках на 10%.

Работа по приведению рыночной торговли в правовое русло будет продолжена.