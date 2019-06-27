РИАМО - 27 июн. Более 600 студентов столичных вузов пройдут производственную практику в строительных компаниях города благодаря содействию департамента градостроительной политики Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Во взаимодействии с профильными вузами и строительными компаниями города мы обеспечиваем ежегодное прохождение производственных практик студентами. С 1 июля этого года на практику выйдут свыше 600 третьекурсников, среди них, в основном, обучающиеся Московского государственного строительного университета и Российского университета транспорта», – отметил глава департамента градостроительной политики МосквыСергей Левкин.

Он уточнил, что практика продлится один месяц, в ходе которой студенты будут задействованы на инженерно-технических направлениях работы.

«Сегодня в городе реализуются масштабные градостроительные проекты, и в этом контексте обеспеченность отрасли квалифицированными кадрами становится залогом их своевременного, а главное, качественного исполнения», — подчеркнул Левкин.

Ранее в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первом полугодии около 1100 студентов колледжей и вузов уже прошли практику в строительных организациях, и при этом более половины из них получили предложения о трудоустройстве.